الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة بشرى الطويل

رام الله- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر" اليوم الاحد، قرار اعتقالِ إداري لمدة أربع شهور بحق الأسيرة بشرى جمال الطويل (26عاماً) من مدينة البيرة.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن الطويل اعتقلت سابقا ثلاث مرات وأمضت شهورا في سجون الاحتلال، وكانت تحررت من آخر اعتقال لها في يونيو من العام الماضي بعد أن أمضت ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالها قبل أربع أيام بعد اقتحام منزل والدها القيادي جمال الطويل.

وأشار إلى أن الأسيرة الطويل كانت تحررت في صفقة "وفاء الأحرار"، بعد أن أمضت خمس شهور في سجون الاحتلال، من حكمها البالغ 16 شهراً، وأعاد الاحتلال اعتقالها مرة أخرى بعد عملية الخليل منتصف عام 2014، وأعاد لها حكمه السابق، حيث أمضت بقية محكوميتها البالغة 11 شهراً قبل إطلاق سراحها في مايو من العام 2015 .

وأضاف بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقالها للمرة الثالثة على التوالي في شهر نوفمبر من العام 2017، بعد اقتحام منزل عائلتها ومصادرة مبلغ من المال خاص بها وبعد أيام حولتها للاعتقال الإداري لمدة أربع شهور بناء على توصية من مخابرات الاحتلال بحجة وجود ملف سري لها، وجددت لها لمرة ثانية، وأطلقت سراحها بعد ثمانية أشهر من الاعتقال في شهر يونيو من العام الماضي.