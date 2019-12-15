الإسلامي الفلسطيني يدعم مركز صحي في سعير

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمركز "رهام دوابشة للطوارئ والولادة" التابع لوزارة الصحة في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وذلك في إطار دعمه المستمر للقطاع الصحي.

وزار المركز مدير فرع رأس الجورة في الخليل عبد الغني عرعر ومدير مكتب الشيوخ حمودة عايش، والتقيا مدير المركز الدكتور حسين الفروخ.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على أوضاع المركز واحتياجاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين، فيما أكد مدير فرع رأس الجورة عبد الغني عرعر، على استعداد البنك الإسلامي الفلسطيني الدائم لدعم المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، خاصة المؤسسات الصحية والتعليمية.

من جانبه شكر مدير المركز الدكتور حسين الفروخ، البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه المتواصل لمؤسسات القطاع الصحي، مؤكداً على أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم وذلك بهدف تحقيق استراتيجيته من هذا البرنامج في خلق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله من خلال أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات الوطن.