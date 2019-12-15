لجنة شؤون الموظفين في جمعية بيت لحم العربية تستنكر حملة الاستهداف المتعمدة لمؤسستهم

رام الله- وطن: اكدت لجنة شؤون الموظفين في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل رفضها لحملة التشويه والاساءة للجمعية مشددة على انها تقف قلبا وقالبا بكافة موظفيها مع ادارة الجمعية ضد هذه الهجمة المبرمجة للمساس بالصرح الطبي والانساني المشهود له ولكفاءته وانسانيته حيث يتضمن تاريخ الجمعية تقديمها مساعدات انسانية كبيرة للمئات من المواطنين من ابناء شعبنا ممن لا يستطيعون دفع ما يترتب عليهم بمبالغ تفوق باضعاف المبلغ الذي تحدث عنه بالامس احد الموظفين واتهم الجمعية بتقصيرها في علاجه على خلفية ايقافه عن العمل.

وقالت لجنة الموظفين في بيان صدر عنها بعد اجتماع خاص عقدته على خلفية حملة التشهير والاساءة الناجمة عن اداء صحفي بعيد عن اصول العمل الصحفي والذي تعرض للجمعية بخصوص الموظف عزام جواريش انها تفاجئت من ما تم نشره من امور لا تمت للحقيقة بصلة ولذلك فقد قررت توضيح بعض المسائل بشان كل ما اثير ويثار حول الموضوع كونها على اطلاع بكافة التفاصيل .

واشارت اللجنة ان اهم ما تود توضيحه ان اي من الصحفيين او وسائل الاعلام لم يراجعها او يساءلها لاستيضاح الحقيقة على الرغم من انها لجنة منتخبة وتمثل كافة الموظفين بمن فيهم الموظف السابق عزام جواريش الذي تابعت اللجنة موضوعه مشددة على ان عدم التواصل معها او مع الادارة يدلل على وجود شيء من قبل ناشري القصة.

واشارت اللجنة الى انه تم مراجعتها من قبل الموظف عزام جواريش وتم مناقشة المسائل المتعلقة به مع الادارة والتي ادت بالنتيجة لانهاء خدماته حيث كان رأيها واضحا بهذه المسالة وان اللجنة ساعدته في اكثر من مرحلة.

واوضحت ان رواية الموظف السابق عزام جواريش ذات العلاقة بانزاله عن تخت العمليات عارية عن الصحة وهناك من الادلة ما يوضح عدم صحة ادعائه واهمها كاميرات المراقبة في الجمعية و حديث موظفي قسم الاستقبال فهو لم يتوجه الى قسم الاستقبال ولم يطلب فتح ملف له لادخاله من اجل اجراء العملية له. كما اشارت الى ان الموظف السابق حاصل على جميع رواتبه المالية ولديه سلف تفوق نصف راتبه المتوقع عن شهر ١٢/٢٠١٩ وهذا بداعي التعاون معه ولظروفه.

كما اكدت اللجنة انه وبعد مراجعاتها تبين ان الموظف السابق يعمل عمل مزدوج والجمعية لاتعلم انه يعمل في مديرية التربية حيث يمنع ازدواج العمل.

كما ان ما جاء على لسان موظف التربية بعدم عمله لديها عاري عن الصحة ولدينا اثباتات على عمله خلال فترة الاجازة المرضية المدفوعة من قبل الجمعية في مديرية التربية.

كما اشارت اللجنة ان اتهام الجمعية بانتهاكها القانون مرفوض بشكل قطعي ولدينا الحق في الرد على هذا الاتهام ضد الجهات التي تتهم الجمعية بذلك. كتب الجمعية الرسمية التي نشرت من جهة ما هدفها تشويه الحقيقة وهذا يتضارب وادعاء الموظف وسيتم توضيح ذلك في وقته.

وقالت لجنة شؤون الموظفين انها جاهزة لتقديم كافة التفاصيل التي لديها في حال ارادت اي جهة او مؤسسة او نقابة معرفة الحقيقة وتهدف لخدمة الصالح العام وليس لها اجندات ومواقف وخاصة فانها على استعداد منحها كافة المعلومات

واكدت لجنة شؤون موظفي الجمعية العربية حرصها على كافة الموظفين وحقوقهم وهي تابعت وتتابع كافة الملفات وتدخلت في قضايا عديدة لكنها ترفض ما تعرضت له الجمعية يوم امس من استهداف نتيجة عمل لا يتطابق مع المعايير المهنية لان هذه الاساءات تنعكس على الجمعية واصفة ما جرى بانه عمل غير مدروس وغير مهني وله اجندات و مواقف سابقة يعرفها الجميع ولاينكرها مطقوا هذه الاخبار كما شددت لجنة موظفي الجمعية ان من يسعى للحقيقة وكشفها يسمع جميع الاطراف وليس طرف واحد ويهملتفاصيل وردود الطرف الاخر.

ودعت لجنة شؤون الموظفين في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل كافة النقابات والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الرسمية للتواصل معها من اجل تبيان الحقيقة كما دعت الى اهمية تعزيز العمل المهني سواء كان صحفي او قانوني والابتعاد بهذه الاعمال عن اي مواقف وقضايا شخصية.

واكدت لجنة شؤون الموظفين ان ما ورد في بيانها نابع لمعرفتها بالاعمال التي تنفذها المؤسسة لخدمة المجتمع الفلسطيني هذا الى جانب علمها ان حملة التشهير والاساءة لم تكن على خلفية عمل مهني بل مبنية على مواقف وخلافات مع ادارة الجمعية التي لن يسمح العاملين فيها جميعا الاساءة لها باعتبار ان هذه الاساءة لهم جميعا ولمواقفهم وعملهم مع المجتمع الفلسطيني وانكار واستخفاف لما قدموه خلال سنوات طويلة

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