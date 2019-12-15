الاحتلال ينفذ برنامج قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالضفة

رام الله- وطن: نفذت حكومة الاحتلال، عصر اليوم الأحد، قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت شركة كهرباء القدس إن القطع سيعطل الحياة بشكل كامل لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءا.

واعتبرت ان شركة "كهرباء إسرائيل" تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وذلك لتراكم الديون على الشركة.

وعلَّلت الشركة تراكم الديون بسبب انتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وعدم التزام المشتركين بسداد فواتيرهم والتزاماتهم اتجاه الشركة.

وتسلّمت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، قبل أيام، الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي يقضي بقطع وتقنين التيار الكهربائي، بدءًا من منتصف الشهر الحالي وحتى منتصف آذار المقبل، وذلك عن جميع مناطق الامتياز.

وقالت الشركة إنه سيتم قطع التيار الكهربائي مرتين خلال الشهر عن كل منطقة من مناطق الامتياز، وحسب جداول القطع التي سترسلها الشركة الإسرائيلية.