رسالة تركية لـ"إسرائيل": رغم التهديدات مستعدون للتفاوض حول خط أنابيب الغاز

وطن: أعربت انقرة عن استعدادها لخوض التفاوض مع دولة الاحتلال حول نقل امدادات الغاز الإسرائيلية الى القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية رسمية، فقد نقل مصدر تركي رفيع المستوى في مجال الطاقة رسالة بهذا الخصوص الى "إسرائيل" موضحا ان بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في "إسرائيل" وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسألة.

إضافة إلى ذلك، أبلغ مسؤولون أتراك السفارة الإسرائيلية في أنقرة أنهم لن يسمحوا بمد خط أنابيب، لكنهم أضافوا أيضًا "أنهم منفتحون للحوار والمفاوضات مع إسرائيل حول قضية الغاز".

وبحسب رسالة المسؤولين الأتراك: "صحيح أن الرئيس أردوغان توعد، لكن رسالته الرئيسية كانت أننا نريد الحوار والتعاون وليس النزاع".

ويأتي هذا الموقف التركي بعكس تصريحات سابقة مفادها أن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية الى أوروبا عبر مساحة بحرية تقول تابعة لها.

هذا وفي العاصمة الأردنية عمّان، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاردني رائد الخزاعلة الى الغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال واصفا إياها بالصفقة الخاسرة التي يجب أن يحاسب كل من وقّعها.