نتنياهو يهدد حزب الله ولبنان بدفع "ثمن باهظ جدا"

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، حزب الله بأنه سيدفع "ثمنا باهظا جدا". ورغم أن حكومته امتنعت عن التعامل مع ظاهرة العنف وانتشار السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، زعم أن حكومته تدفع خططا لمحاربة هذه الظاهرة المستفحلة.

وفي مستهل تصريحاته، قال نتنياهو "أريد أن أهنيء صديقي بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على فوزه الساحق في الانتخابات. وهذا انتصار ساحق في الحرب ضد معاداة السامية. وأتوقع أن أواصل العمل مع بوريس جونسون في السنوات القريبة من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الوطيدة بين إسرائيل وبريطانيا. وهي علاقات ملموسة في معطيات التجارة المتبادلة الهائلة وفي السياحة وفي مجالات كثيرة أخرى.وهي ملموسة في المجال الأمني أيضا، وفي محاربة الإرهاب، بشكل لم نشهد مثله في سنوات سابقة".

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إنه "في الأيام الأخيرة سمعنا مسؤولا رفيعا في حرس الثورة الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب من لبنان. وهو يكشف بذلك حقيقة بسيطة، وهي أن حزب الله هو ببساطة ذراع لإيران من لبنان ضد إسرائيل".

وتابع أنه "على الرغم من أن (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله نفى فورا أقوال المسؤول الإيراني، فإنه بودي أن أوضح: إذا تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فإن الحزب ودولة لبنان، التي تسمح بهجمات من أراضيها ضدنا، سيدفعان ثمنا باهظا جدا".

وقال نتنياهو "ندخل معركة انتخابية ثالثة، وهي انتخابات غير ضرورية وتم فرضها على الدولة"، رغم أن كافة الأحزاب الإسرائيلية تتهم نتنياهو بفرض هذه الانتخابات، للمرة الثالثة خلال 11 شهر، في محاولة منه للتهرب من المحاكمة بعد اتهامه في ثلاث ملفات بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

وتابع نتنياهو أن "الحكومة تواصل العمل بجدٍ في كافة المجالات الهامة وأولها الشؤون الأمنية". رغم ذلك، فإن الجيش يعلن أن الانتخابات الثالثة للكنيست تسببت بعدم تنفيذ خطة خماسية بسبب عدم إقرار ميزانية الأمن، فيما يواجه جهاز الصحة أزمة شديدة من جراء عدم تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن ميزانيات.

(عرب 48)