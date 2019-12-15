أبو الغيط: "القضية الفلسطينية ضاعت"!

وطن: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط يوم الأحد، إن "القضية الفلسطينية ضاعت"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي من الممكن أن يدفع ثمنا غاليا".

ولفت إلى أن دولة الاحتلال ضربت بعرض الحائط بالقضية الفلسطينية، والتسوية الفلسطينية، نتيجة لفراغ لغياب الدولة الوطنية، لذلك يجب إعادة بناء الدولة الوطنية العربية ولم الشمل العربي.

وجاءت كلمة أبو الغيط، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.