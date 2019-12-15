الثلاثاء المقبل..وقف العمل على معبر الكرامة من الخامسة صباحا حتى الواحدة ظهرا

وطن: أعلن نظمي مهنا، مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود، الأحد، عن اجراء تعديلات على دوام معبر الكرامة بعد غد الثلاثاء.

وسيتم توقف العمل على المعبر في كلا الاتجاهين، من الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم بسبب اعمال الصيانة على المعبر.

وسيعود المعبر بعد ذلك للعمل كالمعتاد من الواحدة ظهرا ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

ونوهت الادارة العامة للمعابر والحدود للمسافرين بضرورة ضبط اوقات سفرهم يوم الثلاثاء بناءً ذلك.