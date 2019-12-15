البرازيل تفتتح مكتباً تجارياً في القدس المحتلة وتتعهد بنقل سفارتها

وطن: افتتحت البرازيل، اليوم الأحد، مكتبًا تجارياً في القدس المحتلة، فيما أكد مسؤول كبير أن الرئيس، جايير بولسونارو ، ينوي الإيفاء بوعده بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وكان الرئيس بولسونارو قد أعلن خلال مؤتمر صحافي مع نتانياهو في مدينة القدس المحتلة، نيسان الماضي، عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس المحتلة.

وتعهد الرئيس البرازيلي أيضاً أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، ويحمل المكتب اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس".

وأكد إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في الحفل، أن "نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده أكد ذلك".

وبحسب النائب بولسونارو الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي، فإن "التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده إلى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالا يحتذى به لبلدان أميركا الجنوبية الأخرى".

وحتى الآن، خرقت الولايات المتحدة وغواتيمالا الإجماع الدولي على المدينة، عبر فتح سفارتين لهما في القدس المحتلة، كما افتتحت هنغاريا مكتباً تجارياً في القدس.