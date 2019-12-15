وفد من وزارة القضاء في دولة الاحتلال يزور أبو ظبي

وطن: اتسمراراً لنهج التطبيع بين دولة الاحتلال، والدول الخليجية، أفادت تقرير إعلامية بأن وفدا رفيعاً من وزارة القضاء في دولة الاحتلال توجّه، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الوفد تترأسه نائبة النائب العام دينا زيلبر، ويضم مسؤولين رفيعي المستوى من القسم الجنائي والدولي بمكتب الادعاء العام الاسرائيلي.

ومن المقرر أن ينطلق غدا في أبوظبي المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتستمر فعاليات المؤتمر خمسة أيام.

وزار مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية، يوفال روتيم، مدينة دبي في الإمارات، بشكل سري، حسبما ذكرت القناة 13 العبرية، يوم الثلاثاء الماضي.

ووقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة "إسرائيل" في معرض "إكسبو 2020"، في خطوة تطبيعية أخرى بين الكيان الصهيوني والإمارات، تسمح فيها الأخيرة بتسويق منتجات وأفكار وبرامج صهيونية، في وقت تتحفظ فيه دول أجنبية، وحتى أنها تقاطع، المنتجات الصهيونية بسبب استمرار الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، وصف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مشاركة "إسرائيل" في معرض "إكسبو" في مدينة دبي الإمارتية، بأنه يدل على "تقدم التطبيع" مع دول عربية.