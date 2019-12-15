الأردن: الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال

وطن: أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اليوم الأحد، أنه يجري الإعداد في مجلس النواب لمشروع قانون ""يلغي اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الطراونة في جلسة للمجلس، ظهر اليوم الأحد، إن "اللجنة القانونية النيابية تعد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي"، مُشيرًا إلى أن "عدد الموقعين على مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز 60 نائبا".

وفي تصريحات للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، قالت فيها أنه "على مجلس النوّاب صياغة "مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019"، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا لحكومة وأصحاب قرار يريدون رهن أمن ومستقبل الأردن بيد الصهاينة، وتبديد ملياراتنا على دعم الإرهاب الصهيوني".