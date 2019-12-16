حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن: نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة.

وافادت مصادر محلية، ان حملة الاعتقالات طالت كلا من عمر عبد اللطيف اشتيه من بلدة تل، وحسام منصور من بلدة تلفيت قضاء نابلس، كما اقتحمت دوريات الاحتلال اسكان وقرية روجيب شرقي المدينة.

وشهدت المنطقة الجنوبية لنابلس اعتداءات ليلية من قبل المستوطنين خاصة على الطريق الملتف حول نابلس جنوبا، وجرى اقتحام بلدة سبسطية ايضا.

واقتحمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم وبلدتي دبر الغصون وشويكة واعتقلت كلا من محمد عبد السلام الجندب و الشيخ رمزي نعالـوة و يوسف مهنا ومعتصم تيسير عليان وصلاح دحيلية واحمد اكبارية وعبد الله ناصر .

وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال الشاب محمد المحسيري.

ومن منطقة الخليل جرى اعتقال الطفل حسام أحمد البدوي والطفل منجد أحمد البدوي والطفل معن نايف البدوي وهم من مخيم العروب شمال الخليل، اضافة الى رائد سالم العطاونة وقسم هيثم عصافرة وأسيد صبري الزهورمن بيت كاحل ومروان هديب من إذنا غرب الخليل.