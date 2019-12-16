كيف تتحول إلى ويندوز 10؟

وطن: ستنهي شركة مايكروسوفت الدعم الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 7 في 14 يناير/كانون الثاني 2020، مما يعني أن النظام لن يحصل على التحديثات ولن يتم سد أي ثغرة أمنية قد تكتشف فيه، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة نظرا لتزايد أعداد الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا، والتي يتم استغلالها لتسريب البرمجيات الضارة والشيفرات الخبيثة إلى الحواسيب.

ولهذا ينصح الخبراء بضرورة التحويل إلى استعمال نسخة ويندوز 10، آخر نظام تشغيل من مايكروسوفت، حيث يقبل هذا النظام مفتاح التثبيت الخاص بإصدار ويندوز 7، طالما أنه موجود مع إصدار ويندوز المثبت على الجهاز، إذا كانت النسخة أصلية وليست مقرصنة.

وتوجد ثلاث طرق للتحول من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 بحسب مجلة الحاسوب الألمانية "سي تي"، وهي:

1- ترقية نظام التشغيل.

2- استبدال النظام القديم من خلال إعادة تثبيت نظام ويندوز 10.

3- تثبيت نظام ويندوز 10 بالتوازي مع وجود نظام ويندوز 7 القديم.

وفي جميع الأحوال يتعين على المستخدم إجراء عملية نسخ احتياطي لجميع البيانات، بالإضافة إلى تنزيل أداة مايكروسوفت (Media Creation Tool) حتى يتمكن المستخدم من تنزيل جميع البيانات اللازمة لويندوز 10، وتخزينها على وحدة تخزين فلاشية (يو إس بي).

وتتمثل ميزة التحول في بقاء البرامج والإعدادات والبيانات كما هي، وينطبق ذلك أيضا في حالة التثبيت المتوازي، حيث يظل تثبيت ويندوز 7 المعتاد ويمكن استخدامه من خلال إعادة تشغيل الجهاز.

ومن المزايا الأخرى للتثبيت المتوازي -وكذلك هي عند إعادة تثبيت نظام ويندوز- الحصول على نسخة ويندوز 10 جديدة و"نظيفة" على الجهاز.

ترقية ويندوز 7

وينصح الخبراء الألمان في حال الاعتماد على طريقة الترقية بفحص نظام التشغيل مرة أخرى، وتحديث برامج التشغيل على أحدث وضع، وخاصة برامج التشغيل المهمة مثل بطاقة الرسوميات أو واجهة يو إس بي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم إلغاء تثبيت برامج مكافحة الفيروسات، نظرا لأن نظام ويندوز 10 يتضمن برنامج "ديفيندر" (Defender) الخاص به، وإلا فقد تفشل عملية الترقية بسبب برامج التشغيل القديمة أو بسبب تدخل برامج مكافحة الفيروسات.

وإذا رغب المستخدم في ترقية نظام التشغيل فلا بد من أن يقوم بإدخال أسطوانة أقراص مدمجة (دي في دي) أو وحدة الذاكرة الفلاشية "يو إس بي" التي تتضمن نظام ويندوز 10، في الحاسوب المثبت به نظام ويندوز 7، وبعد ذلك يتم استدعاء الملف "Setup.exe".

استبدال ويندوز 7

وإذا رغب المستخدم في إعادة تثبيت ويندوز 10 مجددا واستبدال نظام ويندوز 7 تماما، فلا بد من إعادة تشغيل الحاسوب مع وجود أسطوانة دي في دي أو وحدة يو إس بي التي تتضمن نظام ويندوز 10 مركبة في الحاسوب، حتى يقلع الجهاز من هذا الوسيط.

التثبيت المتوازي

وبالنسبة للتثبيت المتوازي لنظام ويندوز 10 إلى جانب ويندوز 7، فلا بد من توافر قسم خالٍ على القرص الصلب، وإذا لم يتوافر هذا القسم فإنه يمكن إعداده عن طريق إدارة القرص الصلب بنظام ويندوز عن طريق (لوحة التحكم/أدوات الإدارة/إدارة الحاسب)، من خلال تجزئة مساحة القسم المتوافر بالفعل.

ومن الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها عند تثبيت نظام ويندوز 10: التحقق من إعدادات الخصوصية وحماية البيانات عن طريق بنود قائمة "الإعدادات/الخصوصية" التي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة ويندوز أسفل الجانب الأيسر، ثم النقر على أيقونة الترس.

وإذا رغب المستخدم في تعديل مختلف القوائم، فيمكنه استخدام أداة الخصوصية المجانية "O&O ShutUp10" التي تقترح عليه إعدادات تفصيلية لتعزيز الخصوصية والحفاظ على البيانات، ويتم إعدادها مرة واحدة.