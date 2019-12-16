الاحتلال يطلق نيرانه وسط قطاع غزة وجنوبه

غزة- وطن: أطلقت قوات الاحتلال النار وعددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح الاثنين، تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني، شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بقيام جنود الاحتلال باطلاق عدد من قنابل الغاز، تجاه صيادي عصافير، قرب السياج الأمني، في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مُكثف من آلية عسكرية تتمركز داخل السياج الأمني، قرب بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع، تجاه الأراضي الزراعية، ومحيط بعض صيادي العصافير؛ ما أجبرهم أيضًا على الانسحاب من المكان.