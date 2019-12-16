"الأحذية النباتية".. صرعة العالم الجديدة في 2020

وطن: بعد أن اقتحمت الأطعمة النباتية الصديقة للبيئة، عالم الوجبات السريعة في 2019، يؤكد الخبراء أن المنتجات النباتية ستكون "الصرعة" الجديدة في عالم الأحذية، العام المقبل.

وكشفت شركة ريبوك، المملوكة من أديداس، عن أول حذاء رياضي تنتجه الشركة، مصنوع بالكامل من مواد نباتية، سيتم طرحه للبيع العام المقبل، حسب ما أشار موقع "سي إن إن".

ويتكون الجزء العلوي من الحذاء بشكل كبير من أشجار الكافور، ويتكون باطنها من حبوب الخروع والمطاط الطبيعي.

ويأتي العرض الأول للحذاء الرياضي الجديد بعد عامين من إطلاق ريبوك "للنسخة النباتية" من حذائها الكلاسيكي "نيو بورت"، الذي صنع من القطن والذرة، ولكن الحذاء كان للاستخدام اليومي، وليس الرياضي.

ومع إنتاج الشركة لحذائها الرياضي الأول، أكد رئيس الشركة، مات أوتول، أن الحذاء المسمى "فلوت رايد غرو" متين جدا وجاهز للاستخدام الرياضي.

وقال أوتول: " أظهرت آلات الاختبارات الخاصة لدينا أن الحذاء النباتي الجديد يصمد أمام الأداء الرياضي العالي، مثله مثل أحذيتنا الرياضية العادية الأخرى".

وتعتبر شركتا ريبوك وأديداس من أبرز الشركات الرياضية التي تبنت فكرة المنتجات النباتية والصديقة للبيئة في صناعة الأحذية والملابس، وهو التوجه التجاري المنتظر خلال الأعوام المقبلة.

وقال موقع "سي إن إن" إن سكان الولايات المتحدة يتخلصون من حوالي 300 مليون زوج من الأحذية سنويا، وفقًا لوزارة الداخلية الأمريكية.

وتقول وكالة حماية البيئة الأميركية إن هذه الأحذية تمثل حوالي 8.9 مليون طن، أي حوالي 17.6 بالمئة، من مجموع القمامة التي ملأت ساحات النفايات الأميركية في عام 2017.

لذلك بدأت شركات الأحذية بالتوجه للمنتجات المصنوعة من البلاستيك غير القابل للتحلل، وأجزاء النباتات، لصنع منتجاتها الجديدة، التي ستدفع كذلك المستهلكين أصحاب "الوعي البيئي" لشرائها.