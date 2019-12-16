استطلاع يظهر تقدم غانتس على نتنياهو

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتانياهو يضعف بشكل ملحوظ في الانتخابات القادمة المقررة في 2 آذار القادم.

وكشف الاستطلاع أن تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، حصل على 35 مقعداً، مقارنة مع حزب "الليكود"، فيما لو ترأسه بنيامين نتنياهو سيضعف ويحصل على 31 مقعداً فقط، وفق ما أورد موقع "i24 نيوز".

وأظهر الاستطلاع أن "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة، تحتفظ بموقعها كثالث أكبر كتلة برلمانية في الكنيست بـ 13 مقعداً، وحزب يسرائيل بيتينو، بزعامة أفيغدور ليبرمان حصل على 8 مقاعد.