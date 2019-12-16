23 من أهالي أسرى غزة يزورن ابناءهم في "رامون"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم في سجن "رامون".

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 23 من أهالي أسرى غزة فجر اليوم- بينهم سبعة أطفال- لزيارة 15 أسيرًا في سجن "رامون".

ويقع سجن "رامون"-الذي شُيّد في بداية عام 2006-بالقرب من سجن نفحة بصحراء النقب، ويضم نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا في قسمين.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.