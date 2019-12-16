خالد بطراوي يكتب لوطن .. مادح نفسه كذاب

" مادح نفسه كذّاب " ... هكذا يقول يقول المثل الشعبي، وهناك أيضا مثلا شعبيا يقول " ما أكذب من شاب إتغرب إلا ختيار ماتت أجياله"، وكذلك يقول المثل الشعبي " البيت ضّيق والحمار رفاص".

ثلاثة من الأمثال الشعبية مترابطة بعضها ببعض، وأضيف عليها ما يردده دوما رفيقي أمين عنابي بالقول " والله يا عمي مش جايين لم شمل على البلد" بمعنى أننا نعرف البلد وخباياها.

كثرت هذه الظاهرة في أيامنا الراهنة، فنرى هذا أو ذاك يكثر من مدح نفسه، ويسارع في نشر صوره مع هذا الزعيم الراحل أو ذاك القائد الذي ما زال على قيد الحياة، بل وفي مكتبه أو مكتبها يعلق صورا له حتى تحسبه أنه أو أنها ، أبا عن جد من قادة الثورة العربية الكبرى. وفي المناسبات العامة والخاصة يلقي خطابا رنانا يشعرك بأنه من أطلق الرصاصة الأولى، وصاحب أول حجر في الانتفاضة الأولى، وقائد " الربيع العربي" بل وكان " يكزدر" مع الراحل محمود درويش في أزقة الطرق، وشرب القهوة مع الروائي نجيب محفوظ في مقهى "الفيشاوي" وهو من أشهر المقاهى الشعبية في مصر.

والطامة الكبرى عندما ينتقل أحدهم من سادة القوم الى رحمته تعالى، فنرى الكثير من بيننا ينشر الصور المشتركة مع الفقيد ويسهب في الحديث عن ذكرياته المشتركة معه، بل والآنكى من ذلك يشهد – أثناء الحديث – بعض المتواجدين بالقول " بتتذكر يا فلان؟" الذي بدوره يؤكد ما قيل و " ينفش هو الآخر ريشه" و " يعرم في الحديث"، وبالمحصلة العامة " تنهال دروع التكريم" عل هذا وذاك، حيث أصبحت تكلفة الدرع الواحد في حدود المتاح وربما لا تتعدى وجبة " همبرغر دسمة".

وتنتشر الظاهرة لتمتد من الأفراد الى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأغلبها – لشديد الأسف – مؤسسات الفرد الواحدـ حتى لو تغنت بأنها تؤمن بالعمل الجماعي والديمقراطية والشفافية وتحمل ضغط العمل وغيرها من التوصيفات. فقد بتنا يوميا نطالع أخبار تكريم هذه المؤسسات وتصنيفها لدرجة الاحتفالات المصطنعة بهكذا تكريم.

إن عملية تمجيد الأشخاص والمؤسسات ، وابتداع نجاحات وهمية ماهي إلا أكبر دليل على الفشل الذي وصلنا إليه ،، الأشخاص إلى زوال ، ولن يبقى إلا ما قدموا على أرض الواقع ، لن تزيد دروعهم للحاضر ولا المستقبل شيئاً .

لا يمقتني إلا التزاحم للجلوس على المقاعد الأولى ( الصف الأول ) في احتفالات التكريم ، للظهور في كل الصور وكافة التغطيات الإخبارية ، وكأن من يجلس في الأول هم النخبة وعلية القوم ، والاكثر نجاحاً وإنجازا .. وفي الحقيقة مناصبهم هي التي جلست وليس شخصياتهم وعقولهم وانجازاتهم كمن يصلي في الصف الأول في االمسجد ، وهو الأكثر بعداً عن الدين بمعناه الحقيقي وجوهره .

وخرجت علينا، أيها الأحبة معايير تقييم وتصنيف لا تستند الى أي من أسس القياس العلمية، وإن أستند بعضا منها الى جزء من العلمية، فهو لا يحاكي الخصوصية الفلسطينية أو العربية. فنهلهل عندما تحتل المؤسسة أو الفرد موقعا متقدما على هذه المقاييس ونحن في قرارة أنفسنا نعلم أن الحقيقة عكس ذلك، ونستاء إذا كان ترتيبنا أسفل قائمة الذين تم تطبيق هذه المعايير عليهم، تماما كما نتائج إمتحان الدراسة الثانوية العامة، فإن نجح الطالب نشيد به وبالمعلم وبالمادة التعليمية، وإن رسب الطالب نحيل باللائمة على صعوبة الأسئلة وهلامية المنهاج وضعف المعلم وشماعة "الاحتلال".

البيت ضيّق والحمار رفاص، فجميعنا تقريبا نعرف بعضنا البعض، وما أكذب ما شاب إتغرّب إلا ختيار ماتت أجياله، ومادح نفسه كذاب، وذامم غيره بغية مدح نفسه .. أيضا كذاب، وأمين عنابي يقول " والله يا عمي مش جايين لم شمل .. ع البلد".