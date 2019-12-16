بنك القدس يدشن مكتب الريحان وفرع سلفيت بحلتهما الجديدة

سلفيت- وطن: دشن بنك القدس مكتب ضاحية الريحان وفرع محافظة سلفيت بحلتهما الجديدة والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية بنك القدس الى إكساب فروعه الصبغة الجديدة لتشمل مواقع فريدة من أجل الوصول الى كافة العملاء و تلبية احتياجاتهم بصورة أفضل.

كما تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تحديث صورة البنك التي ترمي إلى إكساب علامته التجارية روحاً متجددة تتناسب مع تطلعات العملاء.

وقد حضر قص الشريط، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ومحافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل ورئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي وكبار الشخصيات الأمنية والرسمية والعامة ولفيف من المهنئين.

وانطلق الحفل بكلمة، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، صلاح هدمي الذي قال: " نلتقي لنحتفل بإفتتاح فرع سلفيت ومكتب الريحان بحلتهما الجديدة والهوية المصرفية العصرية لبنك القدس بهدف النمو والتقدم ومواكبة كل ماهو جديد بهدف تسهيل حياة العملاء بدقة وإنجاز أسرع سعيا لتجنب الأخطاء التشغيلية" كما أشار هدمي إلى أن الانجازات النوعية التي حققها البنك خلال هذا العام كانت أكبر وأكثر من التحديات التي عصفت بالإقتصاد الفلسطيني كما أكد هدمي، على الدور القوي الذي يقوم به البنك من خلال مسؤوليته المجتمعية"

رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب قال: " يُسعدنا أن نرى إزدهار شبكة فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في الضفة وغزة وعمان وذلك لتعزيز حضورنا وتمكين عملائنا بكل أمكان تواجدهم من الوصول إلى خدماتنا بسهولة ويُسر" مشيرا إلى أن هذا التجديد هو تطبيق للهوية البصرية التي يتبناها البنك في خطته الإستراتيجية كما أكد جراب أن البنك يواصل الحفاظ على صلابة الثوابت والمنهجية في الممارسات المصرفية كما يطمح أيضا وبالرغم من الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني إلى أن يبقى مؤسسة مصرفية وطنية رائدة ومثال يحتذى به.

محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل رحب بالحضور ، وهنأ البنك بافتتاح الفرع بحلته الجديدة في سلفيت ، وشكرهم على اهتمامهم في دعم عجلة التنمية والاقتصاد وفي المحافظة عبر خلق فرص عمل جديدة ودعم للمشاريع التنموية المختلفة التي تساهم في دعم صمود المواطنين وتثبيتهم فوق أرضهم ، كما وأكد كميل على اهمية دور سلطة النقد في تنمية القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره ورعايته كما وأشاد المحافظ كميل برأس المال الوطني في خدمة أبناء شعبنا وفي مقدمتهم بنك القدس.

محافظ سلطة النقد عزام الشوا قال "إن سياسة التفرع المصرفي تنسجم مع استراتيجية سلطة النقد في الشمول المالي بإيصال الخدمات المصرفية إلى كل المناطق الفلسطينية، والجهاز المصرفي في فلسطين صاحب مبادرات نوعية في التفرع بما في ذلك في القدس الشريف عاصمة فلسطين الحبيبة، وفي المناطق المهمشة ومنها بعض المخيمات، وكذلك تفرعت بعض المصارف الفلسطينية خارج فلسطين، في الأردن، وتشيلي، ودبي، والبحرين، وأضاف أن بنك القدس من البنوك النشطة التي نعتز بها وله إسهاماته في العمل المصرفي، كما له دور مميز في المسؤولية الاجتماعية.

وأشار الشوا إلى أن إجمالي الائتمان المباشر للمصارف العاملة في محافظة سلفيت بلغ 110 مليون دولار، وبلغت ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في المحافظة أكثر من 150 مليون دولار، وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف في المحافظة 9

يذكر أن فرع سلفيت ومكتب الريحان بحلتهما الجديدة هو الأحدث في سلسلة التحسينات المستمرة لشبكة فروع البنك التي شملت التجديدات الأخيرة الأمر الذي سينعكس على كافة فروع البنك في القريب العاجل بحيث تجسد كافة النواحي الإبداعية والثورة الحديثة.