الاحتلال يهدم مغارة ويجرف أرضية منشأة صناعية جنوب الخليل

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مغارة وجرفت أرضية منشأة صناعية في قرية دير رازح، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت مغارة تعود ملكيتها لمواطن من مدينة الخليل، وجرفت أرضية كراج لصيانة المركبات، وحطمت مركبات كانت متوقفة بالمكان.

وقال المواطن باسل رفيق ادعيس، إن قوات الاحتلال هدمت قبل ثلاثة شهور البركس الذي كان يستخدمه كراجا لصيانة المركبات، فيما أقدمت على تجريف ارضيته وتخريب الأرض المحيطة به، وطالبته بعدم إعادة البناء او إقامة أي منشاة على تلك الأرض.