هدم العراقيب للمرة 169

وطن: هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، خيام قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة 169.

وقال عزيز الطوري من القرية، إن "قوات الهدم اقتحمت العراقيب وأقدمت على هدم منازلها للمرة 169، في الوقت الذي تواجد فيه معظم الأهالي في المحكمة للتداول في قضية الملكية على الأرض".

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة سكان القرية، فعدا عن هدم مساكنهم وحرث وتدمير محاصيلهم الزراعية تفرض عليهم عقوبات وغرامات مالية، بحجة البناء دون تراخيص.