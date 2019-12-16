الدفاع المدني ينفذ مناورة إخلاء لموظفي بنك الاسكان في رام الله

رام الله- وطن: نفذت طواقم التدريب في مديرية الدفاع المدني بمحافظة رام الله والبيرة، سيناريو إخلاء لموظفي الادارة الاقليمية وفرع بنك الاسكان في الماصيون وفقا لخطة الاخلاء الموضوعة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك، ويهدف التمرين الذي يندرج ضمن خطة استمرارية الاعمال المعتمدة في البنك الى تفعيل دور فرق الطوارئ ورفع جاهزية موظفي البنك لتطبيق عملية اخلاء سريعة وفقا للمعايير المعتمدة اثناء وقوع سيناريوهات قد تستدعي ذلك وبما يعمل على حماية وسلامة موظفي وعملاء البنك.

وشارك في التمرين ما يقارب 100 موظف وموظفة من كافة اقسام الادارة الاقليمية بالإضافة الى موظفي فرع الماصيون ، حيث تم تقديم التوجيهات والارشادات لهم .

وبدوره أكد مدير الدفاع المدني لمحافظة رام الله والبيرة العقيد سامي حمدان على ضرورة تنفيذ التدريب اللازم للمؤسسات الاهلية والحكومية التي تضمن جاهزيتهم وتحافظ على سلامتهم في حالات حدوث أي طارئ.

ومن جهته، ثمن المدير الاقليمي لبنك الاسكان محمد البرغوثي جهود الدفاع المدني، مؤكدا على حرص البنك على تطبيق بنود سياسة استمرارية الاعمال بما في ذلك اختبار الخطط الموضوعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة بشكل فعلي وجدي لضمان امن البنك وموظفيه والمراجعين، كما وأكد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع الدفاع المدني فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

يذكر أن الدفاع المدني وضمن خططه يهدف لإنشاء وحدات من المتطوعين والمتدربين ولجان سلامة ليكونوا سندا لهم في حالات الطوارئ؛ ويتم ذلك من خلال عقد الدورات التدريبية في المؤسسات الرسمية والأهلية ليتسنى للكل العمل على تنفيذ المهمات كل حسب اختصاصه.