تأشيرة الولايات المتحدة تُعيق محاربة السرطان

ترجمة خاصة لـوطن – آلاء راضي:

كتب الدكتور أسامة عبد الله

لن أنسى أبداً تلك اللحظة التي أبلغني فيها أخصائي في المستشفى، أنني سأحضر مؤتمراً دولياً عن علم الأورام وسرطان الثدي في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. وكأخصائي واعد في علاج الأورام فهذه المؤتمرات لا توفر أفكاراً جديدة ومنصة تعليمية للممارسين فحسب بل إنها تجلب الأمل أيضاً لأولئك الذين عانوا من السرطان وهم يسعون يومياً للشفاء.

تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة بحماس كبير، وجهزت تاريخ مقابلتي في القنصلية الأمريكية في القدس (السفارة حالياً)، وأعددت بالكامل الوثائق اللازمة، بما في ذلك إثبات مشاركتي في المؤتمر ومكان العمل ومعلومات البنك الخاصة.

وقفت عند النافذة لمقابلة شاب وسيم، سأل عن مكان سكني وعن سبب زيارتي للولايات المتحدة. ثم سألني إن كنت قد زرت سوريا أو العراق أو ليبيا أو غزة، وأجبت أنني زرت غزة كجزء من وفد طبي رسمي نظّمته مستشفى المطلع في القدس، وبعد ذلك مباشرة أجاب أن "طلبي لم يُقبل ولم يرفض"، وأنه "فحص أمني" معلّق، شعرتُ حينها بالحيرة من رده.

ما الفحص الأمني الذي أحتاجه كطبيب لحضور مؤتمر عن علاج الأورام وأمثّل أحد أكبر المستشفيات في القدس! هل يحدث هذا للجميع أم أنه طريقة أخرى لمعاقبتي على إنسانيتي وعلى المكان الذي أتيت منه؟ ومنذ أسابيع انعقد المؤتمر في تكساس بينما ما زلت هنا تحت إجراءات الفحص "الأمني".

وبينما أكتب هذا المقال، كنت أعتقد أن الولايات المتحدة من المفترض أن تكون بلداً للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، لم أكن أعرف أن هذه الحريات والحقوق تخضع للتمييز، ويتم الحصول عليها فقط عن طريق الامتياز الذي يبدو أنني لا أمتلكه بحكم جنسيتي وهويتي ومهنتي.

أشعر بخيبة أمل لرؤية الولايات المتحدة المتمثلة بسياستها الخارجية وإدارتها، تزيد من التمييز بين الناس في جميع أنحاء العالم على أساس جنسيتهم ودينهم وانتمائهم... وحتى في بعض الأحيان لمعاقبتهم، وقد قررت أن أكتب هذا المقال لأنني أعرف أن ما حدث معي ليس عدلاً، أعرف أيضاً أنه كان يحدث للمئات إن لم يكن الآلاف من الناس في السنوات القليلة الماضية. كان يجب أن أحصل على هذه التأشيرة، وكان ينبغي علي حضور المؤتمر للتعلّم والابتكار والتواصل، ولكن لسوء الحظ، أياً كان الفحص "الأمني" الذي تعرضت له، فهو مجرّد غطاء للسياسات التمييزية. ومع ذلك، لا زلت أقف بحزم بمبادئي بأن الطب لا يعرف الحدود. وكطبيب، فأنا لا أميّز بين المرضى، سأستمر في خدمة الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو غير ذلك من الاختلافات البشرية، وفي النهاية هكذا ترعرعت لتقدير القيم الإنسانية وعدم التمييز بين الناس على أساس انتمائهم.