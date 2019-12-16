الرئيس عباس يستجيب لمناشدة عائلة الاسير المحرر جمال البس عبر "وطن"

رام الله - وطن: استجاب الرئيس محمود عباس للمناشدة التي اطلقتها عائلة الاسير المحرر جمال البس لعلاجه عبر وطن .

واكدت عائلة الاسير البس لوطن ان الرئيس استجاب للمناشدة التي اطلقتها العائلة من اجل علاج ابنها جمال عبر وطن، معربة عن شكرها وتقديرها للرئيس واستجابته للمناشدة.

واضافت العائلة ان التحويلة الطبية صدرت اليوم وتقضي بنقل جمال للعلاج في مستشفى الحسين لعلاج السرطان في الاردن.

وكانت عائلة الأسير المحرر، جمال إبراهيم البس من مخيم "العروب"، قد ناشدت الرئيس عباس عبر وطن ، بمساعدتها على استكمال علاج ابنها، المصاب بمرض السرطان والشلل النصفي. وذلك بعد ان استنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته (للاطلاع اضغط هنا)

وقالت العائلة في مناشدتها ، إن الأسير المحرر جمال البس (50 عاماً)، تم طرده من مستشفى "الأردن" في العاصمة عمّان، بطريقة غير أخلاقية برغم سوء حالته الصحية، بحجة أن مدة التحويلة الصحية انتهت.

وبحسب العائلة، فإنه تم أكثر من مرة التواصل مع مكتب التحويلات الطبية في وزارة الصحة، والسفارة الفلسطينية، لحل المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأكدّت العائلة، أن جمال المقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، يعاني من عجز كامل، وهو بين الحياة والموت، وزوجته هي التي تعمل لتعيل الأبناء الثلاثة.