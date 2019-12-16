ادارة جامعة بيرزيت تقرر اخلاء الجامعة من الطلبة

رام الله - وطن: قررت إدارة جامعة بيرزيت ظهر اليوم الاثنين إخلاء الجامعة من الطلبة .

وقالت ادارة الجامعة ان قرارها ياتي نظراً لعدم الالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بتجميد النشاطات الطلابية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والجامعة.

وياتي القرار على خلفية ما تسميه الجامعة "مظاهر عسكرة النشاطات الطلابية ".

وجاء قرار ادارة الجامعة بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان الكتلة الإسلامية في الجامعة في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ32.

وقالت الكتلة الإسلامية إنه "رغم كل التضييقات والاعتقالات والملاحقات، سنستمر على عهد العلم والمقاومة والإبداع".

وكان من المفروض أن تنظم الكتلة الإسلامية عقب انتهاء المهرجان الذي أطلقت عليه اسم "بحد السيف.. بددنا الزيف"، مسيرة حاشدة أمام قاعة الشهـيـد كمال ناصر.