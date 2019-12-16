رام الله - وطن: أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه لليوم (85) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن محاميها تمكّن من زيارة الأسير في "عيادة سجن الرملة"، وذلك بعد نشر إدارة سجون الاحتلال لإشاعات كاذبة حول تعليقه للإضراب، للضّغط عليه لإنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

ولفتت هيئة الأسرى، إلى أن الأسير زهران كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد نكث الاحتلال بوعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة (39) يوماً، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.