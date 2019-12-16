لأول مرة "إسرائيل" والجبل الأسود توقعان اتفاقية لبيع منصات أسلحة بقيمة 35 مليون دولار

وطن: وقعت دولة الاحتلال، اليوم " الاثنين" اتفاقية بيع أسلحة بقيمة 35 مليون دولار، لأول مرة، مع نظيرتها في الجبل الأسود (مونتينيغرو).

وذكرت صحف عبرية، إن "إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع وقعت اتفاقية تاريخية هي الأولى مع وزارة الدفاع بالجبل الأسود".

وجاء في الصحف : "بموجب الاتفاق تم منح شركة أنظمة البيت (إسرائيلية) عقدا لتزويد القوات المسلحة في الجبل الأسود بمحطات أسلحة يتم التحكم بها عن بعد".

من جانبه، اعتبر مدير إدارة التعاون الدولي في دولة الاحتلال، يائير كولاس، بحسب البيان ذاته، أن "هذه الاتفاقية الأولى بين الحكومتين وهي لبنة أولى لتوسيع وتعزيز تعاوننا مع دولة الجبل الأسود، الحليف الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وصديق دولة "إسرائيل".

في السياق نفسه، أفادت شركة "أنظمة البيت"، في بيان، أنه تم منحها بموجب هذا الاتفاق عقدا بقيمة 35 مليون دولار لتزويد القوات المسلحة في الجبل الأسود بمحطات أسلحة يتم التحكم بها عن بعد.

وقال مدير عام الشركة، يهودا فيرد، إن "هذا العقد سيوسع قاعدة عملائنا في حلف شمال الأطلسي، ويعزز تعاوننا المتنامي مع الجبل الأسود".

وتعمل شركة "أنظمة البيت" على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة كانت حتى العام الماضي، مملوكة لحكومة الاحتلال قبل أن تصبح شركة غير حكومية.

المصدر: الأناضول