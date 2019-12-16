الإسلامي الفلسطيني يدعم جمعية راسيل لرعاية أطفال التوحد وصعوبات التعلم

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لجمعية "راسيل لرعاية أطفال التوحد وصعوبات التعلم" في رام الله، وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

وزار مقر الجمعية كل من مدير منطقة الوسط في البنك الإسلامي الفلسطيني رائق عمر ومدير فرع رام الله وليد الحتو، والتقوا بالمدير التنفيذي للجمعية السيد علاء الحلايقة والمدير المالي السيد ساهر جبرين وأمينة سر الجمعية السيدة رغدة غنايم.

وأكد عمر على أن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم الجمعيات المعنية برعاية هذه الفئة، للدور الكبير الذي تقوم به في علاجهم وتوعية المجتمع بحقوقهم الصحية والتعليمية.

من جانبه شكر الحلايقة البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه، مؤكداً على أهميته في تعزيز قدرة الجمعية على تنفيذ أنشطتها، كما أشاد بجهود البنك في دعم كافة فئات المجتمع.

ويهدف الدعم المقدم للدفع بأنشطة الجمعية الرامية لتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد وصعوبات التعلم وعائلاتهم، والقائمة على استخدام استراتيجيات ومناهج علمية، والتوعية والدعم المجتمعي لهم.

ويخصص البنك جزءاً من أرباحه السنوية الصافية لدعم أنشطة ومؤسسات وبرامج في قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات الخيرية تحديداً تلك التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله عبر أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً وأكثر من 80 صراف آلي تقدم خدماتها بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.