الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ85

وطن: يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والثمانين على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن الأسير زهران يواصل إضرابه، نافية الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تعليقه الإضراب.

وأشارت إلى أن محامي الهيئة تمكّن من زيارة الأسير في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد نشر إدارة سجون الاحتلال لإشاعات كاذبة حول تعليقه للإضراب، للضّغط عليه لإنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، هو أسير سابق قضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، حيث كان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019.

ويعتبر هذا الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.