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الشيخ يرد على أبو مرزوق: "مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة"

16.12.2019 05:24 PM
الشيخ يرد على أبو مرزوق: &quot;مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة&quot;

وطن: ردّ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، على تغريدة موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حول مرسوم الانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة.

وكتب الشيخ عبر (تويتر): مناورات أبو مرزوق مفضوحة ومكشوفة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والقدس سيّد أبو مرزوق هي تاج الدولة الفلسطينية. وفق تعبيره.

وكان أبو مرزوق، قد كتب، أمس الأحد، عبر تويتر: رأتْ فصائل العمل الوطني الفلسطيني أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدا.

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