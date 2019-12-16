الشيخ يرد على أبو مرزوق: "مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة"

وطن: ردّ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، على تغريدة موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حول مرسوم الانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة.

وكتب الشيخ عبر (تويتر): مناورات أبو مرزوق مفضوحة ومكشوفة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والقدس سيّد أبو مرزوق هي تاج الدولة الفلسطينية. وفق تعبيره.

مناورات ابو مرزوق مفضوحه ومكشوفة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية ، والقدس سيد ابو مرزوق هي تاج الدولة الفلسطينية وموضوع اجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية ترشحا وتصويتا غير خاضع للمناورة والتكتيك وهو موضوع استراتيجي ، ونقولها علنا لا انتخابات بدون القدس . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 16, 2019

وكان أبو مرزوق، قد كتب، أمس الأحد، عبر تويتر: رأتْ فصائل العمل الوطني الفلسطيني أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدا.