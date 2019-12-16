أبرز قرارات الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي

وطن: قررت الحكومة في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، الإثنين، برام الله، ما يلي:

1. اعتماد موازنة لرفع قدرات جهاز الدفاع المدني ضمن موازنة 2020.

2. المصادقة على رفع المخصص المالي لمشروع تأهيل طريق قلنديا في محافظة القدس.

3. اعتماد قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المستشفى الحكومي الممول من الحكومة الهندية في محافظة بيت لحم.

4. المصادقة على تشكيل مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.

5. إحالة عدد من الأنظمة للدراسة في عدة مجالات لخدمة المواطنين منها النظام المالي للهيئات المحلية.

6. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلباتهم.

7. اعتماد عطل عيد الميلاد المجيد للوزارات والدوائر الحكومية وفق التقويم الغربي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019، ورأس السنة الميلادية يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020.

وفي سياق آخر استمع مجلس الوزراء الى تقرير مفصل قدمه وزير التعليم العالي حول واقع وظروف التعليم العالي في فلسطين، والذي تضمن قيام هيئة الإعتماد والجودة بإغلاق 120 برنامجاً تعليمياً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد 60 برنامجاً تكاملياً وتقنياً ودراسات عليا جديدة بما يتناسب من متطلبات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.

واستمعت الحكومة إلى تقرير قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول ظروف صناعة الأعلاف في فلسطين، ودعا المجلس المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في هذا القطاع المهم، لسد النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.