نادي الأسير: الوضع الصحي للأسير أحمد سعادة مستقر

وطن: أفاد نادي الأسير بأن الوضع الصحي للأسير المقدسي أحمد عادل سعادة، مستقر، وذلك بعد أن خضع لعملية قسطرة في مستشفى "سوروكا" الاسرائيلي اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية في معتقل "ريمون" نقل على إثرها إلى المستشفى.

يشار إلى أن الأسير سعادة ممثل القسم رقم 1 في سجن "ريمون"، الذي وضعت فيه إدارة السجن أكثر من 20 جهاز تشويش، ويعاني غالبية الأسرى فيه من أوجاع مستمرة في الرأس.

يذكر أن الأسير سعادة يبلغ من العمر 40 عاما وهو معتقل منذ عام 2003 و محكوم بالسجن المؤبد 13 مرة.