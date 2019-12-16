أبو ردينة: إجراء الانتخابات داخل "القدس الشرقية" غير قابل للمساومة أو التفاوض ولا انتخابات دونها



وطن: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة او التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح له مساء اليوم الاثنين، أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضا الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد.

وشدد أبو ردينة، على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.