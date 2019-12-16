حماس: قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة والمساس بهم خط أحمر

وطن: أدانت حركة حماس مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية والقمعية بحق الأسرى، محملة إياه كل ما يترتب على هذه "الحماقات" من نتائج وتداعيات.

وأكدت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم على أن قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة، والمساس بهم خط أحمر، والدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في معاركهم كافة مع سلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع، ولن نتخلى عنه.

وطالب برهوم من كل مكونات شعبنا ومستوياته كافة البقاء على عهدهم مع الأسرى، وجعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم.

كما طالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمغادرة مربع المراقبة الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال بشكل مفاجئ مساء اليوم 128 أسيرًا من سجن "ايشيل" إلى سجن نفحة، ومنعتهم من أخذ مقتنياتهم الخاصة.