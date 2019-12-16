مجلس الطلبة والكتل الطلابية بجامعة بيرزيت تُقرر إغلاق الجامعة حتى إشعار آخر والاعتصام داخلها

وطن: أعلنت الحركة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة بيرزيت خوض اعتصام داخل الحرم الجامعي، مع تعليق الدوام حتى تحقيق كافة المطالب.

كما أعلنت الحركة الطلابية والمجلس في بيان، عن مطالب نقابية متمثلة في الآتي:

- توقيع اتفاق جديد مع إدارة الجامعة ينص على عدم رفع الأقساط إلى أجل غير مسمى.

- إرجاع شروط الحصول على لائحة الشرف لجميع الطلبة بناء على التعليمات الأكاديمية لعام 2014-2015، بحيث يكون عدد ساعات الحصول على (الأنر) 12 ساعة.

- عدم تسكير ريتاج بسبب أي عائق مادي.

- إلغاء بما يسمى بالشعبة المغلقة، وضمان تسجيل جميع الطلبة في الشعب، وما يستلزم ذلك من فتح شعب جديدة، مع الحفاظ على جودة التعليم بتحديد سقف عدد الطلبة في الشعبة، والإبقاء على محاضرات النقاش.

- زيادة عدد بطاقة حفل الخريجين إلى ست بطاقات.

- ريع المركز الخدماتي الجديد يتحول إلى منح ترصد في صندوق الطالب المحتاج اضافة إلى المنح المتوفرة حالياً، وتخصيص كشك للجنة الكافتيريات في مجلس الطلبة في الكافتريا المركزية.

- تثبيت خصم الاخوة على ريتاج بشكل تلقائي.

- استرداد رسوم التسجيل الأولي في حال عدم تأكيد التسجيل.

- تطوير العيادة الطبية، وتعديل التأمين الصحي الخاصة في الطلبة بشكل يتساوى مع حجم المبالغ التي يدفعها الطلبة في كل فصل مقابل التأمين الصحي.

واتهم البيان إدارة الجامعة "بالتفرد بقرارات تهدف لانتهاك حقوق الطلبة وتقييد دور الحركة الطلابية، وفرض سياسة الأمر الواقع، ومحاولة تقليص صلاحيات لجان مجلس الطلبة المنتخب التي كان آخرها تجميد كافة الأنشطة للحركة الطلابية".