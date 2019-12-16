نقيب المحامين لـوطن: نرفض اتفاقية "سيداو" ومتمسكون بقرار "الدستورية" وتطبيقها يؤدي لاحتجاجات كبيرة

وطن: أكد نقيب المحامين جواد عبيدات في حديثه لـوطن، رفض نقابة المحامين لاتفاقية "سيداو"، كما أكد تمسك النقابة بقرار المحكمة الدستورية الخاص بالاتفاقيات الدولية.

وقال عبيدات "لا نوافق على اتفاقية سيداو، بل نحن نتمسك بقرار المحكمة الدستورية الخاص بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ، حيث جاء نص المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بأن لا تتعارض الاتفاقيات الدولية مع القيم والديانات في فلسطين".

وأضاف: اذا رجعنا الى هذه الاتفاقية ، نجد ان هناك الكثير من البنود لا تتمشى مع الاديان والقيم السارية في دولة فلسطين، لذلك نرى انه يجب إعادة النظر بهذه الاتفاقية ، التي تخالف ما صدر عن المحكمة الدستورية.

وقال: الاتفاقية لا تتعارض فقط مع القوانين السارية في فلسطين، وانما تتعارض مع الاديان في فلسطين مما يجعل من تطبيقها امراً مستحيلاً.

وأوضح عبيدات أن الاتفاقية تنص على قضايا تتعلق بحرية الارتباط وطريقة الزواج، وزواج المثليين ، وطريقة تعليم الطفل، وحقوق الطفل، والأبوة، والميراث، وغيرها من الامور الكثيرة التي تتعارض مع الديان.

وأكد أن تطبق هذه الاتفاقية بحاجة الى تعديلات قانونية كبيرة، وفي حال تطبيقها قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة.

وأعرب عبيدات عن اعتقاده أن من قام بدراسة اتفاقية "سيداو" لم يقم بدراسة بنودها على اكمل وجه.

يشار إلى أن التوقيع اتفاقية "سيداو" خلق حالة من الجدل في الشارع الفلسطيني، فالبعض رفض الاتفاقية لتعارضها مع القوانين المحلية والأديان والشرائع السماوية، بينما أيدها أخرون لا سيما الحركة النسوية لأنها تحقق المساواة بين المرأة والرجل، وتلغي جميع أنواع التمييز ضد المرأة.