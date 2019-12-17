نابلس: الاحتلال يقتحم عدّة قرى والمستوطنون يعتدون على منازل المواطنين

وطن: اقتحمت دوريات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، محيط عدة بلدات غربي نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقاً، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في بلدة جيت شرقي قلقيلية.

ووفق ما أوردته مصادر محلية، رصد الأهالي اقتحام قوة للاحتلال بلدة "صرة" ومحيطها، إضافة لمحيط بلدة قوصين والقرى الواقعة بين نابلس وقلقيلية، وذلك بعد ساعات من إطلاق مستوطنين النار تجاه منزلٍ في قرية جيت، دون وقوع إصابات.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، إنّ مجموعة من المستوطنين استهدفوا بالرصاص والحجارة منزل المواطن علي السدة على أطراف قرية جيت، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات.

كما تعرّضت بلدة بيت فوريك شرقي نابلس لاقتحام مماثل من دوريات الاحتلال أعقبه ملاحقة ومطاردة للشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية العيساوية في القدس المحتلة، وتمركز جنود مشاة على أطرافها ومداخلها.

وفي جنين، اعتقلت قوة للاحتلال الليلة مواطنًا خلال تواجده قرب معبر الجلمة شمال مدينة جنين. وهو الشاب أحمد ناظم أبو فرحة.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد وقت قصير من إتمام عملية هدم عشرات بسطات الخضار في المنطقة.