انقاذ 70 مهاجراً وانتشال7 جثث في المتوسط

وطن: انتشلت سفينة تابعة لخفر السواحل المغربية قبالة سواحل المملكة في البحر المتوسط جثث سبعة مهاجرين غير نظاميين وأنقذت 70 مهاجراً آخر يتحدّرون جميعاً من دول افريقية جنوب الصحراء الكبرى بعدما واجه قاربهم صعوبات، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: إنّ "الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم 10 نساء ورضيع، كانوا في حالة صحيّة متدهورة، وتلقّوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور" في شمال المملكة.

من جهتها أفادت منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية الإسبانية أنّ القارب الذي جنح ليل الأحد-الإثنين في بحر البوران كان يقلّ حوالي مئة مهاجر، بينهم 24 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين.

ولم يؤكّد الجانب المغربي صحّة المعلومات التي أوردتها هذه المنظمة الناشطة في متابعة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط.

ولقي حوالي 25 ألف شخص مصرعهم منذ كانون الثاني/يناير 2014 أثناء محاولتهم الهجرة سرّاً إلى أوروبا، وفقًا لأحدث حصيلة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.