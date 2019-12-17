صفقة القرن.. "فلسطين الجديدة" والقدس مشتركة والغور للاحتلال!

وطن: كشفت قناة الميادين اللبنانية، مساء الاثنين، تفاصيل مسودة حصلت عليها لما يسمى بخطة ترامب للسلام الأمريكي المسمّاة علامياً بـ"صفقة القرن".

وبحسب مسودة الميادين، فإن الدول المؤيدة للصفقة هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج النفطية، وتتكفل هذه الدول بالمساعدة على تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً.

وأشارت المسودة إلى أن طريق "أوتستراد" سيشق بين غزة والضفة ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت الأرض بينهما، مشيرة إلى أن حجم الأراضي الممنوحة من مصر وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدول "المؤيدة" بينما يأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا حسب المسودة.

وضمت بنود صفقة القرن عدم ضم مناطق إضافية إلى القدس وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم، فيما لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية في القدس ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، كما أن "فلسطين الجديدة" هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة "الأرنونا" والمياه، حسب المسودة.

وأكدت المسودة أن بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم تتولاه "فلسطين الجديدة"، كما سينقل سكان القدس العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة لا في "إسرائيل"، بينما القدس لن يتمّ تقسيمها وستكون مشتركة بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة.

وجاء في المسودة أن الكتل الاستيطانية ستبقى بيد "إسرائيل" وتنضمّ إليها المستوطنات المعزولة فيما تقام الدولة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات القائمة وستقام دولة فلسطينية يطلق عليها اسم "فلسطين الجديدة".

وجاء في المسودة أن يتمّ توقيع اتفاق ثلاثي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير وحماس. وفي حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

وتنص أيضاً على أن تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويتمّ تسليمه للمصريين، ويتقاضى رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه "سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم".

تضمنت الصفقة انتقال الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن.