البرغوثي: "صفقة القرن" مرفوضة جملة وتفصيلا

رام الله- وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ما تسرب من تفصيلات عن ما يسمى "صفقة القرن" بأنه "خزعبلات تدل على جهل كامل بالشعب الفلسطيني ومواقفه"، و إن كانت تدل أيضا على أن فريق الصفقة برئاسة كوشنر يعمل بدوام كامل لصالح نتنياهو ومن يمثلهم من متطرفين عنصريين مسؤولين عن إنشاء نظام الأبرتهايد الأسوأ في تاريخ البشرية.

وقال البرغوثي إن الفلسطينيين بكافة اتجاهاتهم رفضوا، ويرفضون، قبول أو التعاطي مع أفكار الصفقة المطروحة لأنهم يدركون أنها ليست سوى خطة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني وإخضاعه لنظام يمزج بين عبودية الاحتلال غير الشرعي و نظام تمييز وقمع عنصري شرس.

و أكد البرغوثي أن اسرائيل تقوم بدعم أمريكي بمحاولة تطبيق "صفقة القرن " من جانب واحد كما جرى في القدس و الجولان و مخططات ضم الأغوار، غير أن كل ذلك سيبقى فاقدا للشرعية و الديمومة ما دام الشعب الفلسطيني مصمما على رفضه ومقاومته .

ودعا البرغوثي الى الرد على ما نشر من أفكار خطيرة بالإسراع في إنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية، و توحيد الصف الوطني، وتبني استراتيجية جامعة تركز على مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتعزيز مقومات صمود الفلسطينيين على أرض وطنهم فلسطين، وتحريرها من نظام الأبرتهايد والاحتلال العنصري.