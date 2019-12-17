رئيس "الشاباك" الأسبق يزعم: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير

وطن: زعم الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام للاحتلال "الشاباك"، أن "الشاباك" دفع نحو تطور ونمو حركة "حماس" بسبب اعتقاده بأنها ستكون الحل البديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. مؤكدا عدم توقعه آنذاك بأن حماس ستصبح خطرا على "إسرائيل".

وأضاف بيري الذي تولى رئاسة جهاز "الشاباك" خلال الإنتفاضة الفلسطينية الأولى، بأن الجهاز واجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أطفال صغار يلقون الحجارة في مواجهة آليات عسكرية، مما سبب حرجا كبيرا لـ"إسرائيل" أمام المجتمع الدولي.

وزعم خلال في مقابلة على شبكة i24news الإسرائيلية، أنّ جهاز "الشاباك" فشل فشلا ذريعا في تعقب المهندس يحيى عياش الذي لوحق لأكثر من 6 سنوات دون قدرة أجهزة الأمن على تحييده وتصفيته.

وأوضح قائلاً إنه طلب شخصيا من الرئيس ياسر عرفات اعتقال عياش لكن وعوده كانت وهماً ولم يدفع عرفات الأجهزة الأمنية الفلسطينية للقبض عليه في قطاع غزة.