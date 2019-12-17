وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يحتجز شابا من الجلمة ويستجوب العديد من المواطنين

17.12.2019 11:14 AM
الاحتلال يحتجز شابا من الجلمة ويستجوب العديد من المواطنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا بمحاذاة "معسكر الجلمة" واستجوبت العديد من المواطنين .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أحمد ناظم أبوفرحة لعدة ساعات داخل معسكر الجلمة قبل أن تخلي سبيله، فيما استجوبت  العديد من المواطنين على الحاجز .

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت وصادرت ما يقارب 25 بسطة حتى أمس، بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري المقام على أراضي القرية، بحجة عدم الترخيص.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير