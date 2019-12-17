الاحتلال يحتجز شابا من الجلمة ويستجوب العديد من المواطنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا بمحاذاة "معسكر الجلمة" واستجوبت العديد من المواطنين .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أحمد ناظم أبوفرحة لعدة ساعات داخل معسكر الجلمة قبل أن تخلي سبيله، فيما استجوبت العديد من المواطنين على الحاجز .

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت وصادرت ما يقارب 25 بسطة حتى أمس، بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري المقام على أراضي القرية، بحجة عدم الترخيص.