الكونغرس الامريكي يرفض طلب البيت الأبيض تمويل "صفقة القرن"

وطن: رفض الكونغرس الأمريكي مؤخرا طلب البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لخطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة "بصفقة القرن".

وقال مسؤول بالكونجرس، إن قرار التاجيل كان بسبب اعتبارات مالية وليس سياسية.

وأضاف لصحيفة "هارتس" العبرية: "إحدى الحجج ضد طلب البيت الأبيض كانت، لا أحد يعتقد أن هذا البرنامج سوف ينشر في أي وقت قريب، فلماذا ينفق عليه؟".

وكان من المقرر أن يتم نشرها خلال عام 2019، لكن تم تأجيلها مرارا وتكرارا بسبب الازمة السياسية في دولة الاحتلال وتكرار انتخابات الكنيست.