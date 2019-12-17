بينهم محكومان بالمؤبد.. 3أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من مدينة الخليل يدخلون اليوم الثلاثاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم :

الأسير علاء الدين فهمي فهد الكركي (46 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1993، وأمضى 26 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير بكر خليل شحادة نجار ( 39 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والاسير وائل عبد المجيد أحمد أبو جبين (48 عامًا) محكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.