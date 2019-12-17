غوغل تطلق "لابتوب Pixelbook Go" بدقة فائقة ووزن خفيف

وطن: أطلقت شركة غوغل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللابتوب Pixelbook Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.

وينبض بداخل اللابتوب Pixelbook Go معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتمد اللابتوب Pixelbook Go على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنين من الكاميرات، التي تتيح تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس واثنين من منافذ USB Type C.

وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز اللابتوب Pixelbook Go بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 غرام.