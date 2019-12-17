فيديو| الاحتلال يعتقل 5 فتيات وشابا قرب الأقصى

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، 5 فتيات وشابا من محيط مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال استهدفت الفتيات والشاب خلال تواجدهم وأدائهم صلاة ظهر اليوم في محيط باب الرحمة بالقدس، واعتقلتهم واقتادتهم إلى مخفر شرطة باب الاسباط.

والمعتقلون هم: مرام نتشة، آية اسامة عاشور وتالا ناصر وضحى غزاوي وميار نتشة من القدس، والشاب جمال عسلي من الداخل المحتل.

ونقلت شرطة الاحتلال الفتيات والشاب من مخفر شرطة باب الأسباط إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس.