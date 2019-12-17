وفاة المواطنة نبيلة ابراهيم دراوشة إثر حادث دهس في طوباس

وطن: توفيت المواطنة نبيلة ابراهيم احمد دراوشه (45 عاما)، من واد الفارعة، اثر دهسها من قبل مضخة للباطون في منطقة الفارعة بمحافظة طوباس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس لسيدة من قبل مضخة للباطون.

وأضاف "على الفور توجهت شرطة المرور والمباحث العامة إلى المكان، وتبين ان السيدة قد فارقت الحياة جراء الدهس".

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف السائق، وباشرت الشرطة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.