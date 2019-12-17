الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة زهرة المدائن للبنات غرب غزة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات غرب غزة، في إطار دعمه للمؤسسات التعليمية ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

وزار المدرسة مدير فرع جباليا تامر عوض برفقة عدد من موظفي البنك، وكان في استقبالهم نائبة مديرة المدرسة السيدة ريم حماد وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث جرى الاطلاع على أوضاع المدرسة واحتياجاتها.

وأكد عوض أن البنك يولي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعمها.

وتمثل الدعم المقدم من البنك، في شراء عدد من الأجهزة ستساهم في تنويع الوسائط المستخدمة في العملية التعليمية ما سيعزز من قدرة المعلمين على تبسيط المناهج وإيصال المعلومات للطلاب بالطرق الأمثل.

وشكرت حماد، البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه للمدرسة، مشيدة بجهوده المستمرة في دعم التعليم في فلسطين من خلال دعم الطلبة والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك لإيمانه بضرورة أن يؤدي الدعم الذي يقدمه إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.