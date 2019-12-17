مجلس العمل الفلسطيني والسفارة الفلسطينية ينظمان حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد

القدس- وطن: نظم مجلس العمل الفلسطيني والسفارة الفلسطينية حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد، واستقبال العام الجديد، في مقر السفارة الفلسطينية في أبوظبي، وذلك بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين، و مطران الروم الأرثوذكس غبطة المطران غريغوريس.

وبهذه المناسبة ألقى سفير دولة فلسطين سعادة عصام مصالحة كلمة ترحيبية بالحضور، ومهنئاً اياهم بعيد الميلاد المجيد واستقبال العام الجديد.

وقال رئيس مجلس العمل الفلسطيني المهندس جمال أبوبكر "نهنئكم جميعا بذكرى ميلاد السيد المسيح في مدينة بيت لحم في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن هذا التقليد السنوي الذي نعتمده في مجلس العمل الفلسطيني، يأتي ترشيحا لقيم المحبة والتآخي و التعايش التى يتصف بها شعبنا الفلسطيني، وهو ما يعد تعبيراً صادقا عن مشاعر الحب والاخاء التى تربط ابناء شعبنا الواحد سواء في الداخل والخارج.

وانطلاقا من عام التسامح و أرض التسامح، توجه أبو بكر بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتها المستمرة التى تعزز قيم وخطاب التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات والمجتمعات وتقبل الاخر، قائلا "نعبر ايضا عن بالغ تقديرنا واحترامنا لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة".

وحضر الحفل مطران الروم الأرثوذكس لدى دولة الإمارات، غبطة المطران غريغوريس بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، كسفراء الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، وصربيا، وبلجيكا، والتشيك، وهنغاريا، وتشيلي، ونيجيريا ،وفيجي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وما يقارب ال 300 شخص.

وفي أجواء جميلة أضيئت شجرة عيد الميلاد، وأنشدت ترانيم ميلادية من قبل كورال اجتمع خصيصا لهذه المناسبة، فيما تخلل الاحتفالية تنظيم أنشطة مختلفة للأطفال، فيما وزع بابا نويل الهدايا على جميع الحضور.