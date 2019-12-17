الاحتلال يهدم منزلاً لعائلة سكحفي في يافا

وطن: هدمت سلطات الاحتلال منزلا قديما، اليوم، يعود لعائلة سكحفي في يافا.

وقال عدد من أهالي يافا إن جرافات ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وشركة "عميدار" هدمت منزل عائلة سكحفي في شارع "دنولو هروفيه" في يافا بحماية قوات من الشرطة بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وأضافوا أن الشرطة قامت بإجلاء العائلة وممتلكاتها من المنزل، فيما قامت جرافة تتبع لبلدية تل أبيب بهدمه وتسويته بالأرض.

ومما يذكر أن المنزل قديم وهو مكوّن من طابق أرضي كان يأوي 7 من أفراد العائلة.

تجدر الإشارة إلى أن ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" هدمت المنزل بحجة أن العائلة لا تمتلك التراخيص اللازمة للمنزل، وأنه جرى بناء البيت على قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لها، بشكل غير قانوني.

(عرب 48)